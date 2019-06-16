В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, погибли по меньшей мере восемь человек, ранения получили 16. Еще один взрыв произошел через короткое время около городского аэропорта. В результате второго взрыва никто не пострадал.

В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, погибли по меньшей мере восемь человек, ранения получили 16.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, взрыв прогремел неподалеку от здания парламента страны. Информацию о погибших и пострадавших подтвердили в частной скорой помощи города.Еще один взрыв в Могадишо произошел через короткое время около городского аэропорта. В результате второго взрыва никто не пострадал.