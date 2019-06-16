В небе над Северным островом Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета. Данных о погибших нет, но известно, что экипажи обоих самолетов серьезно пострадали.

В небе над Северным островом Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета. Данных о погибших нет, но известно, что экипажи обоих самолетов серьезно пострадали.Авиакатастрофа произошла в городе Мастертон возле аэродрома Худ, уточняет ТАСС. Столкновение произошло на малой высоте. После падения самолеты загорелись. Один из местных жителей, ставший свидетелем ЧП, вызвал аварийные службы.В тушении участвовали дополнительные мобильные пожарные расчеты. Также на месте катастрофы работает полиция.