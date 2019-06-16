В нью-йоркский офис американского конгрессмена-демократа Александрии Окасио-Корте ворвался неизвестный с огнетушителем. Самой Окасио-Корте в помещении не было, так же как и служащих.

В нью-йоркский офис американской конгрессвумен Александрии Окасио-Корте ворвался неизвестный с огнетушителем. Самой Окасио-Корте в помещении не было, так же как и служащих. Молодой человек включил огнетушитель и распылил пену, передает ТАСС. Затем он попытался спрятаться.Охрана вызвала полицию, и мужчина был задержан. По предварительной информации, он страдает психическим расстройством. Его обследуют в больнице. Вероятнее всего, ему предъявят обвинения.29-летняя Окасио-Корте – демократ, член палаты представителей конгресса США. Это самая молодая женщина-конгрессмен в истории страны. Свое место в конгрессе она, как сообщается, завоевала благодаря соцсетям.