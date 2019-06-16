В Саратове мужчина погиб во время ссоры с группой девушек из-за брошенного мусора. Конфликт начался в круглосуточном магазине на улице Серова.

В Саратове мужчина погиб во время ссоры с группой девушек из-за брошенного мусора. Конфликт начался в круглосуточном магазине на улице Серова.Одна из девушек бросила на пол в магазине упаковку от сигарет, за что ей сделал замечание один из посетителей магазина, 27-летний мужчина. Она отказалась поднять мусор, завязалась перепалка, в ходе которой мужчина облил девушку пивом.Участники ссоры вышли на улицу, передает РИА Новости. Девушки стали избивать мужчину, а одна из них нанесла ему в спину удар ножом. На помощь подоспели приятели мужчины, отвезшие его в больницу. Однако врачам не удалось спасти раненого, получившего повреждение легкого.Группа девушек была задержана. В отношении одной из них, нанесшей удар ножом, возбуждено уголовное дело. 23-летняя девушка может получить до 15 лет тюремного срока.