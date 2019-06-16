Один из участников аварии выехал на полосу встречного движения

Один из участников аварии выехал на полосу встречного движенияДвое человек скончалось и двое пострадало в ДТП на трассе Александров-Балакирево» в Александровском районе Владимирской области.Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, ДТП произошло 15 июня около 19:15 на 13 км дороги. Здесь столкнулись Renault Logan и «Лада». 37-летний житель города Александрова на иномарке двигался в сторону поселка Балакирево, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу», которой управлял 40-летний житель одного из поселков Александровского района.Водитель и 32-летний пассажир отечественного авто скончались на месте. Второго пассажира «Лады» и водителя иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.