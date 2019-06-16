В депутаты Мосгордумы будет баллотироваться 170 человек. Добавились 4 кандидата от партии Коммунисты России и несколько самовыдвиженцев.

В депутаты Мосгордумы будет баллотироваться 170 человек. Добавились 4 кандидата от партии "Коммунисты России" и несколько самовыдвиженцев.Основательница фонда "Вера" Нюта Федермессер свою кандидатуру с выборов сняла.Ранее представитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщал о девяти партиях, подавших заявки на участие в выборов. Списки восьми из них уже заверены.6 июня стартовала избирательная кампания по выбору депутатов 7-го созыва. Впервые будет опробовано электронное дистанционное голосование, передает РИА Новости.