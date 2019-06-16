Скончался один из моряков, доставленных в больницу после взрыва, прогремевшего на танкере ВФ Танкер-16 в порту Махачкалы.

Скончался один из моряков, доставленных в больницу после взрыва, прогремевшего на танкере "ВФ Танкер-16" в порту Махачкалы. Информация об этом появилась на сайте судоходной компании "Волжское пароходство".Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня на танкере "ВФ Танкер-16", стоящем в порту Махачкалы, раздался взрыв. В результате ЧП погибли три человек, еще троих доставили в республиканскую клиническую больницу, напоминает РИА Новости.