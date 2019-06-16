Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане. Он хотел срезать дорогу до автомобиля и пробежал через работающий фонтан, а следом за ним ринулась охрана и простые граждане.

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане. Он хотел срезать дорогу до автомобиля и пробежал через работающий фонтан, а следом за ним ринулась охрана и простые граждане.До этого президент Украины выступил с речью перед мариупольцами на Театральной площади, а затем отправился к Драмтеатру, где был окружен толпой местных жителей, передает РИА Новости. Чтобы избежать передвижения в толпе, Зеленский срезал дорогу через фонтан.