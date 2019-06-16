Президент Владимир Зеленский сбежал от жителей Мариуполя во время недавней встречи. Странная выхода украинского лидера попала на видео.

Президент Владимир Зеленский сбежал от жителей Мариуполя во время недавней встречи. Странная выхода украинского лидера попала на видео.Несколько дней назад глава страны выступил с речью на Театральной площади в Мариуполе, в ходе которой поздравил жителей с пятой годовщиной освобождения города от подразделений НВФ. После празднества к президенту стали подходить украинские граждане с вопросами.Как передает телеканал "", Владимир Зеленский растерялся и решил сбежать от них. На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как украинский лидер в спешке покидает площадь по работающим фонтанам. За главой страны бегут его телохранители.Материал дополняется.