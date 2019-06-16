Полицейские французской Тулузы разогнали в субботу, 15 июня, митинг желтых жилетов с помощью слезоточивого газа. Дело в том, что акция не была согласована в местной префектуре.

Полицейские французской Тулузы разогнали в субботу, 15 июня, митинг "желтых жилетов" с помощью слезоточивого газа. Дело в том, что акция не была согласована в местной префектуре.Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, около двух тысяч протестующих собрались днем в районе городского бульвара Страсбург. Подразделения полиции прибыли туда уже через несколько минут и применили слезоточивый газ. Демонстранты разбежались. Значительные силы правоохранительных органов мобилизованы для того, чтобы не дать провести новую акцию.В Париже "желтые жилеты" в субботу тоже вышли на улицы. Несколько сот человек собрались на площади Бастилии и отправились к площади Маршала Жуэна. О стычках с полицией и задержаниях пока ничего не сообщается.