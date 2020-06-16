Известно, что Михаил Ефремов сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде. Позже в его крови обнаружили алкоголь и наркотики. Состояние артиста никого не удивило, потому что все знали – он любит выпить. Но оказывается, в день аварии у Михаила Олеговича был повод принять алкогольный напиток.
Известно, что Михаил Ефремов сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде. Позже в его крови обнаружили алкоголь и наркотики. Состояние артиста никого не удивило, потому что все знали – он любит выпить. Но оказывается, в день аварии у Михаила Олеговича был повод принять алкогольный напиток.
После смертельного ДТП жена Михаила Ефремова заявила, что артист очень много пил. Иногда его поведение нельзя было контролировать. Причина пьянства актера – глубокие переживания. В прошлом году у Михаила Олеговича умерла мама. Также на состояние артиста повлияла смерть Галины Волчек.
Любовь Успенская также говорила, что Ефремов был в подавленном состоянии в последнее время. Актер звонил артистке за несколько дней до ДТП. Сейчас певица корит себя за то, что не обратила должного внимания на тревогу в голосе Михаила Олеговича.
Накануне с неожиданным заявлением выступил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Юрист рассказал, что в день аварии у артиста скончался друг. Поэтому Михаил Олегович не смог отказать себе в у потреблении крепкого напитка.
"Михаил был в трауре и подавлен", – отметил адвокат.
12 Июн 2020 в 2:36 PDT
Напомним, 8 июня в центре Москвы произошла жуткая авария. Пьяный Михаил Ефремов сел за руль своего авто и поехал по вечерней столице. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в небольшую грузовую машину. Водитель фургона Сергей Захаров умер через несколько часов от полученных травм.
9 июня Таганский суд решил, что Михаил Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Артист признал свою вину. Спустя пять дней после ДТП в Сети появилось видеообращение актера, где он признался, что теперь не понимает, как жить дальше.