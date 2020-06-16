Известно, что Михаил Ефремов сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде. Позже в его крови обнаружили алкоголь и наркотики. Состояние артиста никого не удивило, потому что все знали – он любит выпить. Но оказывается, в день аварии у Михаила Олеговича был повод принять алкогольный напиток.

Известно, что Михаил Ефремов сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде. Позже в его крови обнаружили алкоголь и наркотики. Состояние артиста никого не удивило, потому что все знали – он любит выпить. Но оказывается, в день аварии у Михаила Олеговича был повод принять алкогольный напиток.После смертельного ДТП жена Михаила Ефремова заявила, что артист очень много пил. Иногда его поведение нельзя было контролировать. Причина пьянства актера – глубокие переживания. В прошлом году у Михаила Олеговича умерла мама. Также на состояние артиста повлияла смерть Галины Волчек.Любовь Успенская также говорила, что Ефремов был в подавленном состоянии в последнее время. Актер звонил артистке за несколько дней до ДТП. Сейчас певица корит себя за то, что не обратила должного внимания на тревогу в голосе Михаила Олеговича.Накануне с неожиданным заявлением выступил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Юрист рассказал, что в день аварии у артиста скончался друг. Поэтому Михаил Олегович не смог отказать себе в у потреблении крепкого напитка."Михаил был в трауре и подавлен", – отметил адвокат.12 Июн 2020 в 2:36 PDTНапомним, 8 июня в центре Москвы произошла жуткая авария. Пьяный Михаил Ефремов сел за руль своего авто и поехал по вечерней столице. На Садовом кольце актер выехал на встречную полосу и врезался в небольшую грузовую машину. Водитель фургона Сергей Захаров умер через несколько часов от полученных травм.9 июня Таганский суд решил, что Михаил Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Артист признал свою вину. Спустя пять дней после ДТП в Сети появилось видеообращение актера, где он признался, что теперь не понимает, как жить дальше.