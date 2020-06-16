Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что его организация планирует опубликовать календарь на сезон-2020/21 до 19 июля. Регулярный чемпионат КХЛ должен начаться 2 сентября.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что его организация планирует опубликовать календарь на сезон-2020/21 до 19 июля. Регулярный чемпионат КХЛ должен начаться 2 сентября."Мы уведомили клубы, что сезон начнется 2 сентября. К этому сроку, надеемся, в мире пандемия окончательно уляжется. В регламенте КХЛ существует пункт, согласно которому готовый календарь должен появиться не позднее 45 дней до старта чемпионата. Крайний срок для календаря – 19 июля. Но мы хотим опубликовать его раньше", – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.Напомним, что предыдущий сезон Континентальной хоккейной лиги не был доигран из-за пандемии коронавируса.