Алексей Воробьев рассказал о знакомстве с голливудской звездой Стивом Кареллом. Актеры вместе работали в сериале от Netflix Космические войска.

Алексей Воробьев рассказал о знакомстве сголливудской звездой Стивом Кареллом. Актеры вместе работали в сериале от Netflix "Космические войска".В первый день съемок на площадкуситкома Алексей Воробьев приехал в 06:00. Артист очень нервничал, ведь предстояло многоработы: надеть костюм, загримироваться, выучить текст.Первую сцену Алексей Воробьев должен был разделить со СтивомКареллом, исполнявшим в картине "Космические войска" главную роль. Алексей и Стивстолкнулись в декорациях. Российский актер оробел.Однако Карелл дружелюбно отнесся к Воробьеву. Голливудскаязвезда похвалила видеопробы Алексея. "Я даже неожидал, что он мои пробы смотрел, но он один из продюсеров проекта", – вспомнил российский артист.Воробьев попросил Карелла о совместном селфи. Стив судовольствием снялся с молодым актером.Напомним, что сериал . Лента повествует о генерале, которому поручают заранеепровальную миссию – создать военную базу на Луне. Коллеги смеются над офицером, но тот слишком глуп, чтобы понять плачевность ситуации.В "Космических войсках" Алексей Воробьев сыграл военного из России Юрия Телатовича. Ранее актер уточнил, что нехарактерная для русскогочеловека фамилия у его персонажа появилась неслучайно. Авторы сценария подшутили над ассистентом, назвав в честь него героя.