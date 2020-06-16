Алексей Воробьев рассказал о знакомстве с
голливудской звездой Стивом Кареллом. Актеры вместе работали в сериале от Netflix Космические войска.
Алексей Воробьев рассказал о знакомстве с
голливудской звездой Стивом Кареллом. Актеры вместе работали в сериале от Netflix "Космические войска".
В первый день съемок на площадку
ситкома Алексей Воробьев приехал в 06:00. Артист очень нервничал, ведь предстояло много
работы: надеть костюм, загримироваться, выучить текст.
Первую сцену Алексей Воробьев должен был разделить со Стивом
Кареллом, исполнявшим в картине "Космические войска" главную роль. Алексей и Стив
столкнулись в декорациях. Российский актер оробел.
Однако Карелл дружелюбно отнесся к Воробьеву. Голливудская
звезда похвалила видеопробы Алексея. "Я даже не
ожидал, что он мои пробы смотрел, но он один из продюсеров проекта", – вспомнил российский артист.
Воробьев попросил Карелла о совместном селфи. Стив с
удовольствием снялся с молодым актером.
Напомним, что сериал . Лента повествует о генерале, которому поручают заранее
провальную миссию – создать военную базу на Луне. Коллеги смеются над офицером, но тот слишком глуп, чтобы понять плачевность ситуации.
В "Космических войсках" Алексей Воробьев сыграл военного из России Юрия Телатовича. Ранее актер уточнил, что нехарактерная для русского
человека фамилия у его персонажа появилась неслучайно. Авторы сценария подшутили над ассистентом, назвав в честь него героя.