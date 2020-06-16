Алые паруса в этом году покажут в онлайн-режиме. Провести праздник в безопасном формате решили петербургские власти, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Выпускникам придется смотреть трансляцию праздника по телевизору. О подробностях проведения мероприятия рассказали в Смольном.

"Алые паруса" в этом году покажут в онлайн-режиме. Провести праздник в безопасном формате решили петербургские власти, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Выпускникам придется смотреть трансляцию праздника по телевизору. О подробностях проведения мероприятия рассказали в Смольном.27 июня знаменитый бриз под алыми парусами снова поздравит всех, кто попрощался со школой. В прямом эфире можно будет увидеть и его, и праздничный концерт. Также состоится водное и пиротехническое шоу — тоже онлайн. Чтобы граждане не пришли на традиционное место проведения праздника — набережную Невы, — организаторы решили его изменить. В этом году все мероприятия пройдут в акватории Финского залива. Там же торжественно проплывет парусник.По словам организаторов, праздник в виде телетрансляции не станет менее зрелищным. Наоборот, можно будет рассмотреть все детали происходящего. Зрители увидят выступления Димы Билана, Веры Брежневой, рэпера ST, Айовы и других исполнителей. Ведущими концерта станут Иван Ургант и Дарья Александрова. Праздник "Алые паруса" покажут по всем центральным телеканалам.