Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты обсудили борьбу с коронавирусом COVID-19, партнерство в энергетике, космосе и сельском хозяйстве, а также взаимодействие в БРИКС, с учетом председательства России в этом объединении в текущем году.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты обсудили борьбу с коронавирусом COVID-19, партнерство в энергетике, космосе и сельском хозяйстве, а также взаимодействие в БРИКС, с учетом председательства России в этом объединении в текущем году.Жаир Болсонару поделился в своем Twitter, что обсудил с Путиным результаты, которые они хотят добиться на саммите БРИКС в Санкт-Петербурге. Самми должен пройти 21-23 июля в Северной Пальмире. Но из-за пандемии коронавируса саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммит БРИКС, в эту организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, были перенесены на более поздний срок.Новые даты саммитов зависят от эпидемобстановки в странах-участниках международных организаций и в мире в целом.