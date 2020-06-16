Диана Арбенина высказалась о скандале вокруг устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Певица заступилась за актера и призвала прекратить его травлю.

Диана Арбенина высказалась о скандале вокруг устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Певица заступилась за актера и призвала прекратить его травлю.Лидер рок-группы "Ночные снайперы" осудила близких Михаила Ефремова, которые видели, как он разрушает себя, но ничего не делали. По словам Дианы Арбениной, совершивший преступление артист навсегда убил в себе человека.При этом певица раскритиковала семью умершего в аварии водителя. Артистка не понимает, как родные Сергея Захарова могут спокойно ходить на ток-шоу и рассказывать о своем горе на всю страну. "В этой истории ужасно все и ужасны все", – подчеркнула Арбенина.Певица призналась, что ей очень жаль Ефремова. Несмотря на случившееся она и дальше будет смотреть фильмы с участием актера, потому что всегда любила его талант. "Камня не брошу в Михаила Ефремова, нисколько не оправдывая его пьянство", – написала звезда в своем инстаграм-аккаунте.Диана Арбенина пообещала поставить свечи за упокой души погибшего Захарова и за загубленную душу Ефремова. Певица призвала прекратить травлю артиста, отметив, что каждый человек совершал грехи. "Разве мы не совершали безумства?", – задала риториторический вопрос артистка.16 Июн 2020 в 12:23 PDTНапомним, случилась вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, которым управлял артист, вылетел на встречную полосу и на полной скорости врезался в фургон. Водитель второго транспорта погиб.