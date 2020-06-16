В галактике Млечный Путь может существовать до 36 внеземных цивилизаций. К такому выводу пришли исследователи из Ноттингэмского университета. Ближайшие из них находятся на расстоянии в несколько тысяч световых лет от Земли, поэтому мы не можем уловить их сигналы.

В галактике Млечный Путь может существовать до 36 внеземных цивилизаций. К такому выводу пришли исследователи из Ноттингэмского университета.Ученые подсчитали, сколько всего цивилизаций могло присутствовать в галактике за все время ее существования, а также оценили число возможных "современников" человечества. Как сообщает ТАСС, они пришли к выводу, что всего в Млечном Пути могло существовать около 475-928 цивилизаций. Но сейчас их число не превышает трех дюжин. Ближайшие из них, по мнению профессора Кристофера Конселиса, будут находиться на расстоянии в несколько тысяч световых лет от Земли.Это объясняет тот факт, что человечество до сих пор не связалось с внеземными цивилизациями. Наши приборы не смогут уловить радиосигналы или вспышки света, вырабатываемые на таком расстоянии. При этом и другие цивилизации (если они действительно есть) не подозревают о существовании людей, так как наши сигналы будут идти до них еще несколько тысячелетий.