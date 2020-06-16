Из Дагестана на родину из временного лагеря на границе начали возвращаться азербайджанцы. 155 граждан Азербайджана уже сегодня будут дома, заверил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев. Процесс перехода границы начался.

Из Дагестана на родину из временного лагеря на границе начали возвращаться азербайджанцы. 155 граждан Азербайджана уже сегодня будут дома, заверил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев. Процесс перехода границы начался.При этом глава Дагестана Владимир Васильев предложил увеличить квоту возвращаемых в Азербайджан граждан до 360 человек за один раз, сообщает "Интерфакс". Из Дагестана в Азербайджан по квоте из-за пандемии коронавируса COVID-19 вывозили по 120-130 граждан. Из-за этой квоты в пункте временного размещения в палаточных лагерях стали скапливаться люди. Поскольку ежедневно на границу прибывает по две сотни человек.15 июня 400 азербайджанцев в палаточном лагере и пункте временного размещения в Дербентском и Магарамкентском районах Дагестана устроили беспорядки. Они перекрыли трассу "Кавказ" в знак протеста из-за задержки их возвращения на родину. Протестующие вступили в потасовку с российской полицией. Семеро полицейских пострадали, повреждены пять служебных машин. Задержаны за участие в беспорядков девять десятков граждан Азербайджана. В Дагестан приехала делегация из Азербайджана для возвращения своих сограждан на родину. Проверку инцидента на границе с участием азербайджанских граждан на контроль и проверку взял прокурор Дагестана Алексей Ежов.