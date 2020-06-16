Надежда Бабкина в эфире шоу Судьба человека рассказала о давней дружбе с Александром Розенбаумом. Как оказалось, пару связывает не только творчество.

Надежда Бабкина в эфире шоу "Судьба человека" рассказала о давней дружбе с Александром Розенбаумом. Как оказалось, пару связывает не только творчество.Звезда отметила, что они с музыкантом находятся в прекрасных отношениях – добрых и отрытых. Артистка заявила, что "каждый знает о своем". Бывшие возлюбленные не обо всем могут говорить вслух, но это никак не влияет на их дружбу.Надежда Бабкина не стесняется говорить о нежности к коллеге по сцене. "Ой, мы вместе такие удивительные вещи делали!" – улыбается певица в студии шоу "Судьба человека".Как оказалось, Александр Розенбаум вначале карьеры сочинял композиции и для ансамбля "Русская песня". Артистка часто помогала молодому барду на первых порах. Например, лично ходила в министерство культуры и просила за него.Благодаря содействию Надежды Бабкиной музыкант смог выехать на заграничные гастроли. Как заявила звезда, Иосиф Кобзон стал покровителем исполнителя значительно позже.Она уверена, что Александр Розенбаум прекрасный артист и доктор. Ему удалось найти нишу, подобрать ключик к сердцу слушателей своими удивительными стихами. Надежда Бабкина в эфире программы "Судьба человека" добавила, что до сих пор испытывает нежные чувства по отношению к певцу и радуется его успеху.В беседе с Борисом Корчевниковым звезда отметила, что вообще очень влюбчивая. Несмотря на продолжительные отношения с музыкантом Евгением Гором, она позволяет себе проявлять чувства к другим мужчинам. Надежда Бабкина уверена, что творческий человек не может жить без интриги и куража.