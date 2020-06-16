Надежда Бабкина в студии программы Судьба человека вспомнила свой брак с барабанщиком Владимиром Заседателевым. Мужчина выступал с популярными в советское время коллективами – Самоцветы, Лейся, песня, Красные маки.

Надежда Бабкина в студии программы "Судьба человека" вспомнила свой брак с барабанщиком Владимиром Заседателевым. Мужчина выступал с популярными в советское время коллективами – "Самоцветы", "Лейся, песня", "Красные маки".Семейная жизнь не складывалась с самого начала – артист не был верен супруге. Певица узнала об изменах мужа, еще когда носила под сердцем сына Даниила. Надежда Бабкина в эфире шоу "Судьба человека" вспомнила, что почти сразу после свадьбы застала мужа в объятьях бывшей девушки.На фоне ревности происходили постоянные ссоры и недопонимания, и все это на глазах у ребенка. С каждым годом отношения в семье становились лишь хуже. Например, однажды певица узнала, что Владимир Заседателев женился на другой, даже не разводясь с ней. "Заглянула в паспорт, а там печать новая стоит", – вспоминает звезда в студии программы "Судьба человека".Артистка терпела выходки супруга очень долго. Когда сыну исполнилось 17, она наконец собрала вещи и ушла. Сейчас Надежда Бабкина уверена, что зря ждала столько лет. Говорит, что в деревне их так воспитывали, мол, стерпится – слюбится.Певица отметила, что ее всегда очень поддерживали родители Заседателева. Она тоже не оставила их в трудную минуту и до последнего помогала. "Не могу людей бросать", – констатирует Надежда Бабкина.Также артистка дала совет молодым девушкам. Звезда посоветовала не терпеть издевательства мужчин, ведь свято место пусто не бывает. "Найдете другого", – говорит певица.