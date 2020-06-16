Надежда Бабкина стала очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова Судьба человека. Прославленная артистка рассказала об изнурительной борьбе с коронавирусом и о новой любви.

Надежда Бабкина стала очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Прославленная артистка рассказала об изнурительной борьбе с коронавирусом и о новой любви.В жизни Надежды Бабкиной было два крупных романтических увлечения: вначале артистка влюбилась в барабанщика Владимира Заседателева, за которого впоследствии вышла замуж и родила ему сына Данилу. Спустя годы Надежда Бабкина повстречала молодого исполнителя Евгения Гора. Они вместе более 16 лет, хотя изначально в продолжительность их романа мало кто верил.Дело в том, что Надежда Бабкина на 30 лет старше Евгения Гора. Однако сами влюбленные эту разницу не замечают. Пара до сих пор не оформила отношения. Певица против. Она объяснила, что не хочет терять свободу и брать на себя ответственность, да и вообще ее и так все устраивает. Примечательно, что влюбленные живут порознь.Более того, Надежда Бабкина позволяет себе и другие влюбленности. "Если честно, я и сейчас влюбляюсь. Творческий человек не может без влюбленности, иначе не будет эмоций, иначе он зачерствеет и ничего путевого не создаст. Поэтому должны же быть кураж, какая-то интрига. Необязательно с кем-то сходиться и строить планы. Это очень круто! Правда!" – сообщила Борису Корчевникову вдохновленная артистка.После перенесенного весной коронавируса Надежда Бабкина буквально обрела второе дыхание (пусть и пока еще хриплое). Она снялась в ряде передач, где откровенно рассказала о том, как боролась за свою жизнь. вскоре после того, как она отметила круглую дату.Надежда Бабкина вспомнила, что резко почувствовала себя нездоровой. "В один из дней я просыпаюсь и чувствую себя плохо, причем основательно плохо. У меня поднялась температура, а у меня температуры никогда не бывает. Слабость... Скажу честно, такой симптоматики вообще никогда не было", – заверила певица.Артистка боролась за свою жизнь изо всех сил: у нее оказалось поражено 80% легких, отказали почки, тогда медики ввели ее в состояние искусственной комы, чтобы спасти. К счастью, Надежде Бабкиной удалось выкарабкаться.