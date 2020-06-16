В России вступил в силу закон, отменяющий банковский роуминг. Теперь банки не имеют права брать комиссию за денежные переводы из одного региона в другой. Как выяснилось, никаких дополнительных затрат для банков такие переводы не несли, а значит и для потребителя они тоже должны быть бесплатны. Однако после отмены этой комиссии тут же появилась другая.

В России вступил в силу закон, отменяющий банковский роуминг. Теперь банки не имеют права брать комиссию за денежные переводы из одного региона в другой. Как выяснилось, никаких дополнительных затрат для банков такие переводы не несли, а значит и для потребителя они тоже должны быть бесплатны. Однако после отмены этой комиссии тут же появилась другая.В итоге — потребитель в выигрыше, если вы часто переводите деньги, например, родственникам в другой город, но суммы небольшие. Но если география вам не важна, то в этом случае выигрыш не очевиден.Запрет на банковский роуминг, в первую очередь, коснулся Сбербанка. На него приходится львиная доля переводов с карты на карту.Раньше, чтобы перевести деньги с карты, зарегистрированной в Москве, на карту, полученную в другом городе, нужно было платить комиссию — 1% от суммы платежа. Свой банковский роуминг Сбербанк отменил еще в начале июня — даже раньше, чем закон вступил в силу. Но одновременно с этим Сбербанк ввел лимит на бесплатные онлайн-переводы — 50 тысяч рублей в месяц, независимо от географии. Если лимит превышен — та же самая комиссия в 1 процент от суммы платежа, но не больше 1000 рублей."Эта комиссия абсолютно правомерна, она может вводиться. Здесь каждый банк определяет сам, какую сумму он готов предоставить именно бесплатно, если вообще предоставлять, потому что у некоторых банков за любой перевод денег может взыматься плата. У отдельных банков эта сумма ограничивается 20000, у кого-то 30000, кто-то 50 тысяч может переводить бесплатно или не ограничивает сумму. Соответственно потребитель может выбрать тот банк, где ему наиболее выгодно обслуживаться", — поясняет вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.Весной 2020 года в России заработала система быстрых платежей Центробанка. В конце мая к ней подключился и Сбербанк. В онлайн-кабинете или мобильной приложении у потребителя теперь есть выбор через какую систему сделать перевод — самого банка или ЦБ.Что интересно, в системе быстрых платежей Центробанка, в рамках которой можно делать переводы по номеру телефону между разными банками и регионами, бесплатный лимит перевода вдвое выше — 100 тысяч в месяц. Однако, если это перевод из Сбербанка в Сбербанк и вы превзошли лимит в 50 тысяч, все равно высветится комиссия.Есть мнение, что скоро нам придется платить и за выпуск карт, которые сейчас бесплатны, и даже за использование мобильных приложений. Якобы банки таким образом пытаются компенсировать свои потери за время пандемии. Все началось с того, что в конце марта Центральный банк ограничил для банков плату, которые они могут брать с продавцов товаров и услуг, а также медицинских учреждений за обслуживание безналичных платежей — не более 1 процента. Сделано это было для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, который экстренно переходил на онлайн-продажи.Плюс — чем меньше наличных, тем меньше контактов и передачи инфекции. Ассоциации банков России оценила недополученную прибыль банковского сектора в сумму от 10 до 15 миллиардов рублей. Раз потеряли в межбанковских комиссиях — компенсируем за счет потребителе, предупредили они. Платными могут стать выпуск и обслуживание карт, использование приложений или даже звонки в call-центр."Если в дальнейшем те антикризисные меры, которые сегодня приняты ЦБ будут расширяться и самое главное — они не будут временными, а будут постоянными, о чем мы слышим, предложения и просьбы от многих участников рынка — автосалонов, автозаправок, ретейлеров, аптечных направлений — в данном случае для того, чтобы компенсировать свои затраты, возможно введение отдельных платных сервисов", — отмечает экономист, вице-президент АБР Алексей Войлуков.В Центробанке напомнили — ограничения носят временный характер и действуют до 30 сентября 2020 года.