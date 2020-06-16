Столичный ЦСКА договорился 3-летнем контракте с форвардом баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелией, который в минувшем сезоне выступал за испанскую Басконию. Это второй новичок команды красно-синих, ранее, как сообщали Вести.Ru, армейцы по дписали центрового Николу Милутинова.

Столичный ЦСКА договорился 3-летнем контракте с форвардом баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелией, который в минувшем сезоне выступал за испанскую "Басконию". Это второй новичок команды "красно-синих", ранее, как сообщали 33Live.RuRu, армейцы по дписали центрового Николу Милутинова.Грузинский баскетболист, которому исполнилось 28 лет, заключил в свое время контракт с "Басконией" до 2022 года, но в нем присутствовала опция выкупа игрока за сумму в 1,5 млн евро. Как сообщает греческое издание SDNA, агентам ЦСКА удалось согласовать с испанским клубом переход баскетболиста за несколько меньшую сумму.