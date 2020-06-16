Российский тренер по биатлону Александр Касперович официально стал наставником сборной Болгарии. Он подписал соглашение удаленно 15 июня. Договор ему был выслан болгарской стороной по почте.

Российский тренер по биатлону Александр Касперович официально стал наставником сборной Болгарии. Он подписал соглашение удаленно 15 июня. Договор ему был выслан болгарской стороной по почте."Контракт подписал сегодня. Болгарская сторона выслала мне договор с доставкой. Перенесли вылет на 1 июля из-за ситуации с вирусом", – цитирует российского специалиста РИА Новости.Вместе с Касперовичем, являющимся личным тренером Александра Логинова, в Болгарию отправится и Виталий Норицын, который также будет работать с национальной сборной этой страны. Их соглашения рассчитаны на два года.