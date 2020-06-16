Российский бизнес сохранил 650 миллиардов руб. благодаря господдержке, включая отсрочку по уплате налогов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Российский бизнес сохранил 650 миллиардов руб. благодаря господдержке, включая отсрочку по уплате налогов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина.Банки выдали кредитов под 2% на 155 миллиардов руб., 800 тысяч рабочих мест поддержано. Для 107 системообразующих предприятий выданы кредиты на 110 миллиардов руб. Но программа расширяется: лимит льготных кредитов планируется увеличить на 100 миллиардов до 350 миллиардов руб. Растет выдача и зарплатных кредитов.Банки реструктурировали 255 тысяч кредитов компаний и граждан на 270 миллиардов руб., включая 140 миллиардов руб. для 60 тысяч малых и средних предприятий.У России огромный опыт эффективной и масштабной мобилизации промышленности в годы Великой Отечественной войны. Имея такой пример российские власти смогли пройти пандемию с наименьшими потерями, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы."Во время войны за несколько недель вывезли почти все промышленные предприятия из европейской части и сходу, в поле, запустили производство, и уже танки поставляли на фронт, — отметил российский лидер. — Поэтому в наших-то условиях мы просто были обязаны это сделать и работать еще лучше".Объем господдержки экономики России в условиях пандемии постоянно растет и превысил 3 триллиона руб., сообщил в конце мая министр экономического развития Максим Решетников во время всероссийской акции "День предпринимателя". Господдержка выросла в 1,5 раза с середины апреля.Первый пакет господдержки был принят в начале марта 2020 года в размере 1,2% ВВП — в момент активного распространения коронавируса и снижения цен на нефть. Глава правительства Михаил Мишустин 1 апреля сообщил об увеличении господдержки экономики до 1,4 триллиона руб., или 5% ВВП. В эту сумму входят субсидии, выплаты населению, льготные кредиты и отсрочки платежей для крупных и небольших предприятий.