Не менее трех человек погибли в результате перестрелки в Ингушетии. Конфликт разгорелся в Назрани из-за спора о земельном участке. Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в ..

Не менее трех человек погибли в результате перестрелки в Ингушетии. Конфликт разгорелся в Назрани из-за спора о земельном участке.Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, среди погибших есть полицейский. Некоторые издания отметили, что в перестрелке участвовал сотрудник Росгвардии. Несколько человек получили ранения – их число неизвестно.