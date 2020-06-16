Один еврей в Одессе подходит к другому еврею (извозчику) и просит подвезти на Дерибасовскую. - Садись. Проехали метров 20. Извозчик говорит: ""Слезай"".
- Зачем? - спрашивает тот. - Видишь, дорога круто вверх пошла. Надо поддержать повозку. Вдруг лошадь не выдержит. Выехали на гору, пассажир только садится, извозчик говорит: ""Слезай"".
- Зачем? - спрашивает тот. - Видишь дорога круто вниз пошла. Надо придержать повозку. Вдруг лошадь не выдержит. Спустились вниз, пассажир только садится, извозчик говорит: ""Слезай"" - Зачем? - спрашивает тот. - Приехали, вот твоя Дерибасовская. - Послушай, я понимаю, зачем я тебя брал. Я хотел доехать. Понимаю, зачем ты меня брал. Ты хотел заработать. Но зачем мы брали лошадь?
еще анекдот!