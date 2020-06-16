Не менее трех человек погибли в результате перестрелки в Нарзани, Республика Ингушетия. Конфликт разгорелся из-за спора о земельном участке. Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в ..

Не менее трех человек погибли в результате перестрелки в Нарзани, Республика Ингушетия. Конфликт разгорелся из-за спора о земельном участке.Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, среди погибших есть полицейский. Некоторые издания отмечали, что в перестрелке участвовал сотрудник Росгвардии. Известно также, что несколько человек получили ранения – их количество остается неизвестным.