Крупнейшие компании собрали для благотворительной организации Black Lives Matter Foundation миллионы долларов. Предполагалось, что фонд предназначен для борьбы с расизмом. Но в действительности все вышло наоборот - организация выступает за единение с полицией.

Крупнейшие компании собрали для благотворительной организации Black Lives Matter Foundation миллионы долларов. Предполагалось, что фонд предназначен для борьбы с расизмом. Но в действительности все вышло наоборот — организация выступает за единение с полицией.О случившемся сообщает BuzzFeed. Компании Google, Apple, Microsoft и Dropbox с помощью краудфандинговой платформы Benevity смогли собрать около четырех миллионов долларов. Как только стало известно об ошибке, перевод средств заморозили. Также порядка 350 тысяч долларов успели собрать на платформе GoFoundMe.Как оказалось, Black Lives Matter Foundation основал 67-летний музыкальный продюсер из Лос-Анджелеса Рэй Барнс. По его словам, концепция фонда — это единение местных жителей с полицией, например, совместное времяпрепровождение за распитием кофе и поеданием пончиков. Также житель Калифорнии считает, что было бы полезно выпускать бюллетени, содержащие позитивные новости о правоохранительных органах.Отмечается, что благотворительная организация существует уже более пяти лет, но за все время ни одна из ее идей в реальную жизнь воплощена не была.Краудфандинговая платформа хочет предложить всем, кто перечислил средства, перенаправить их истинному движению Black Lives Matter, которое борется с полицейской вседозволенностью.Напомним, движение активизировалось после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил сотрудник правоохранительных органов. Волна протестов охватила многие страны, в числе которых США, Великобритания, Франция и так далее.