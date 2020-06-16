В России в десятки раз снизились проявления террористической активности, сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Борников президенту Владимиру Путину. Трансляцию встречи, состоявшейся в резиденции Новоогарево, вел телеканал Россия 24.

В России в десятки раз снизились проявления террористической активности, сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Борников президенту Владимиру Путину. Трансляцию встречи, состоявшейся в резиденции Новоогарево, вел телеканал "Россия 24". Бортников доложил главе государства об итогах заседания Национального антитеррористического комитета."Нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе", — сообщил глава ФСБ.По словам Бортникова, благодаря этому удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионат мира по футболу в 2018 году."Если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году — только четыре", — указал директор ФСБ.Также Александр Бортников рассказал президенту о сотрудничестве с иностранными спецслужбами в совместной борьбе с терроризмом, в частности, о создании единого информационного антитеррористического пространства, позволяющего объединить информацию различных государств и спецслужб."В рамках реализации этой идеи в 2009 году мы начали создавать международный банк данных, базу данных, которая объединяла бы в себе различного рода информацию, касающуюся действий, событий, конкретных лиц, имеющих отношение к террористической составляющей. На сегодняшний день к этому международному банку данных подключено 56 специальных служб из 42 государств и 8 международных организаций", — рассказал глава ФСБ.