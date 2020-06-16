На могиле певицы Юлии Началовой появился памятник. Экс-директор артистки Анна Исаева впервые поделилась снимком надгробия. По ее словам, мемориальную плиту надо показать людям, особенно тем, у кого нет возможности приехать в Москву.

На могиле певицы Юлии Началовой появился памятник. Экс-директор артистки Анна Исаева впервые поделилась снимком надгробия. По ее словам, мемориальную плиту надо показать людям, особенно тем, у кого нет возможности приехать в Москву.Анна Исаева на своей странице в Instagram рассказала, что установкой памятника занимались с мая, а работу над ним закончили накануне. На могиле Началовой можно увидеть белых ангелов, которые охраняют покой певицы, объяснила пиар-директор артистки. Черный гранит "лаконично и тревожно" скорбит по ушедшей, а также обозначает границы жизни и смерти.Надгробие украшает снимок Юлии Началовой, на котором она улыбается. Анна Исаева объяснила, что такая фотография была выбрана неспроста — она напоминает о том, какой мы знали певицу. На памятнике также выгравирована надпись: "Я взмахну крылом и вверх улечу под облака".Юлии Началовой не стало в марте 2019 года. Артистке было 38 лет. Причинами ее смерти стали заражение крови и сердечная недостаточность. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище.