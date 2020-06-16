Цена нефти на мировых рынках к полудню перешла к быстрому и уверенному росту после снижения на утренних торгах. Это указывает на укрепление мировой экономики после пандемии и означает более быстрое восстановление доходов российского бюджета, рост доходов населения.

Цена нефти на мировых рынках к полудню перешла к быстрому и уверенному росту после снижения на утренних торгах. Это указывает на укрепление мировой экономики после пандемии и означает более быстрое восстановление доходов российского бюджета, рост доходов населения.Если в 10 утра по московскому времени европейский эталон Brent торговался по $39,59 (-0,3%), американский WTI — по $36,86 (-0,7%), то через 2 часа за бочку Brent уже давали $40,36 (+1,6% к закрытию торгов понедельника), а американский эталон WTI подорожал на 1,3% до $37,6 за баррель согласно данным торгов в Лондоне к 12:08 мск.Через пять минут к 12:13 мск цена Brent уже выросла на 2% до $40,6 за баррель. В последний раз такая цена нефти была 11 июня, после чего снизилась на $5-6, или более чем на 10%.За последние сутки бочка нефти подорожала более чем на $3, или на 8%. В понедельник сорт Brent в это время торговался по $37,6 за баррель (-2,8%), американский эталон WTI – по $34,8 (-4,1%).В конце мая – начале июня российский экспортный сорт Urals стал сопоставим по цене с европейским Brent.Росту стоимости нефти помогает увеличение спроса на российскую нефть Urals в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пока танкеры с нефтью из Саудовской Аравии простаивали около берегов США в ожидании разгрузки.Доля переработчиков в АТР среди всех покупателей морских партий Urals выросла в январе-мае до 21% по сравнению с 7% годом ранее, по данным компании Vortexa. Одним из основных импортеров морских партий российского сорта стал Китай, который остается и одним из крупнейших покупателей трубопроводной российской нефти.В начале июня цена европейского и российского эталонов нефти превышала $43. Эта цена достаточна для начала наполнения Фонда национального благосостояния по бюджетному правилу. Пока Минфин через ЦБ продает валюту из ФНБ для пополнения бюджета из-за выпадающих нефтегазовых доходов после почти двукратного снижения цены нефти, в марте-апреле.Цена нефти в мире упала с 6 марта 2020 года в 2 раза с более чем $50 за баррель и затем еще до исторических минимумов, а контракт на поставку американского эталона достигал даже отрицательных значений: продавец себе в убыток готов был доплатить покупателю. Это произошло после решения ОПЕК+ не продлевать сделку о сокращении добычи нефти с 1 апреля 2020 года. Ухудшила ситуацию и пандемия: производственная и транспортная активность в странах упала. В итоге мировые нефтехранилища были заполнены, и покупатели отказывались от новых поставок. Но 12 апреля 23 страны ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи, что привело к снижению избытка нефти на рынке.