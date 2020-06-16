Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии. Челси готов заплатить за нападающего Ювентуса 120 миллионов евро.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии. "Челси" готов заплатить за нападающего "Ювентуса" 120 миллионов евро.Согласно информации сайта Soccer.ru, "Челси" собирается приобрести Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна. Лондонцы согласны заплатить за португальца требуемую сумму. В свою очередь, "Ювентус" заинтересован в приобретении двух футболистов лондонского клуба.У Криштиану Роналду имеется богатый опыт выступления в английской премьер-лиги. С 2003 по 2009 он был игроком "Манчестер Юнайтед". Сам футболист несколько раз говорил, что хотел бы снова поиграть в Англии.Впрочем, по последней информации в "Челси" все-таки не думают о приобретении Роналду. Об этом Вестям.Ru сообщил источник, близкий к клубу.