Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади трагически погибла в Альпах. 16-летняя альпинистка сорвалась со скалы.

Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади трагически погибла в Альпах. 16-летняя альпинистка сорвалась со скалы.Как сообщает ТАСС, трагедия произошла недалеко от поселка Кроль во французских Альпах. Девушка сорвалась и упала с высоты 150 метров. Полученные травмы оказались смертельными.В прошлом году Люси Дуади выиграла чемпионат мира среди юниоров. На взрослом чемпионате мира юная француженка заняла шестое место.