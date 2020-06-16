В РЖД решили увеличить периодичность курсирования поездов

С 3 и 4 июля вновь начнут ходить несколько скоростных поездов «Стриж» Москва – Нижний Новгород, отменённых из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба РЖД.Напомним, с 13 апреля перестали ходить «Ласточки» и «Сапсаны», следовавшие через Владимирскую область. Сейчас из-за увеличения спроса пассажиров на поездки в регионы, где ограничения практически сняты, в РЖД решили увеличить периодичность курсирования поездов.Таким образом через из столицы до Нижнего Новгорода снова можно будет добраться на следующих поездах:№701 – Нижний Новгород-Москва отправлением 6:43 и №702 Москва - Нижний Новгород отправлением 6:35;№707 - Нижний Новгород-Москва отправлением 18:58 и №708 Москва - Нижний Новгород отправлением 15:40;№709 Нижний Новгород-Москва отправлением 20:11 и №710 Москва - Нижний Новгород отправлением 20:20.Билеты можно будет приобрести в железнодорожных кассах дальнего следования, терминалах самообслуживания, а также на официальном сайте РЖД.