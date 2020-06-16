Россия достигла низшей точки заболеваемости коронавирусом, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Россия достигла низшей точки заболеваемости коронавирусом, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.По его словам, сейчас циркуляция вируса на территории РФ снизилась до минимальных значений и не превышает 1 процента, передает "Интерфакс".Эксперт отметил, что наблюдается еще одна положительная тенденция — рост иммунной прослойки населения, которая на сегодняшний день составляет 17-20 процентов.Горелов также подчеркнул, что коронавирус относится к сезонным инфекциям, а летом традиционно наблюдается снижение эпидемиологической напряженности.Кроме того, летом и зимой иммунитет работает максимально эффективно.