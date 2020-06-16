Председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов внесен в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы.

Председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов внесен в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы, передает РИА Новости.Как говорится в пояснительной записке к проекту, целью изменений в ТК РФ является повышение гибкости занятости и применения информационных технологий в трудовых отношениях.Документ предлагает ввести три ключевых понятия: первое — дистанционная работа, второе понятие — временная дистанционная работа, третье понятие — комбинированная дистанционная работа.Проект предлагает отказ от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП).