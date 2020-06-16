Российским правоохранительным органам удалось ликвидировать организованное бандподполье на Северном Кавказе. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил на встрече с Владимиром Путиным. Разговор, состоявшийся в Ново-Огареве, был посвящен итогам работы Национального антитеррористического комитета. Итоги впечатляют.

Российским правоохранительным органам удалось ликвидировать организованное бандподполье на Северном Кавказе. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил 16 июня на встрече с Владимиром Путиным. Разговор, состоявшийся в Ново-Огареве, был посвящен итогам работы Национального антитеррористического комитета. Итоги впечатляют: если в 2010-м в России произошло почти 800 преступлений террористической направленности, то в прошлом году только четыре. Благодаря чему получилось так кардинально изменить ситуацию?В России выстроена эффективная система борьбы с терроризмом. Главный принцип — предотвратить преступление."Нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего получилось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи", — рассказал директор ФСБ России, председатель НАК Александр Бортников.Национальный антитеррористический комитет был создан в 2006 году. В него вошли не только силовики, но и общественные деятели, представители гражданского общества. Сделано очень много."Если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году только четыре", — рассказал Александр Бортников.Как раз во вторник, 16 июня, состоялось очередное заседание комитета, где речь шла о профилактике терроризма в Приволжском федеральном округе. За три года там не допущено ни одного теракта, четырнадцать удалось предотвратить. Уничтожены семеро боевиков. Сотни бандитов привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, удалось обрубить финансовые каналы и ликвидировать 48 законспирированных ячеек, связанных с международным террористическим подпольем.Опытом российских спецслужб активно интересуются зарубежные коллеги, в том числе профильные комитеты Совбеза ООН, с которыми НАК ежегодно проводит брифинги. Профессионалам есть что обсудить. Вот беседа Путина с Бортниковым:— С вашего разрешения в свое время мы начали проводить по линии Федеральной службы безопасности большую работу с нашими партнерскими спецслужбами иностранных государств.— Как раз хотел спросить. На двусторонней основе?— Да, эта работа двусторонняя, ее многосторонний формат проводится постоянно. Мы стали продвигать идею создания единого информационного антитеррористического пространства, суть которого заключается в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, чтобы можно было эффективным образом ей пользоваться.Сейчас к этому международному банку данных подключено 56 спецслужб из 42 государств, а также 8 международных организаций.