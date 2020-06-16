Газпром до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 миллиарда переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража. PGNiG подписала с Газпром экспортом дополнение к договору на поставку газа по газопроводу Ямал-Европа от 1996 года, 5 июня документ подписан в электронном виде, а 15 июня - на бумаге с обменом оригиналами документов.

"Газпром" до 1 июля вернет польской PGNiG $1,5 миллиарда переплаты за газ по решению Стокгольмского арбитража. PGNiG подписала с "Газпром экспортом" дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года, 5 июня документ подписан в электронном виде, а 15 июня — на бумаге с обменом оригиналами документов.С "Газпромом" согласован срок оплаты до 1 июля 2020 года, сообщает PGNiG. В дальнейшем цену по контракту можно пересматривать на основании запроса покупателя.PGNiG начала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта" в 2015 году, требуя пересмотреть цены на газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Контракт предусматривает поставку 10 миллиардов куб. м газа в год, при этом минимальное годовое контрактное количество составляет 8,7 миллиарда куб. м в год. Контракт действует до 2022 года.Стокгольмский арбитраж 30 марта принял решение изменить формулу цены газа ретроактивно (на все прошлые правоотношения) с ноября 2014 года. "Газпром" и "Газпром экспорт" 29 мая обжаловали это решение в суде округа Свеа.PGNiG заявила ранее, что апелляционный суд рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения и изменить решение по существу невозможно. В частности, апелляция "Газпрома" не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую обе стороны обязаны применять, настаивает польская компания.В свою очередь "Газпром" отразил в своей отчетности за 2019 год резервы на выплату $1,5 миллиарда.