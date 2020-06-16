16.06.2020

2020-06-16 22:25:03

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 16 июня 2020

Выбор редакции - компас в море новостей!

СТРОИЛИ, СТРОИЛИ… ФАПы во Владимирской области не прошли проверку https://vladtv.ru/society/112019/

ПОСТАВЛЕН НА СЧЕТЧИК Вязниковский льняной комбинат полностью отключили от электроэнергии за долги https://vladtv.ru/economy/112049/

НЕ КЛЁВО Во Владимирской области браконьер сядет за 8 рыб https://vladtv.ru/society/112022/

МАССОВЫЕ УДАЛЕНИЯ С ПОЛЯ

- Из владимирского "Торпедо" уволены четверо футболистов https://vladtv.ru/sports/112037/

- Футбольную команду "Муром" покинули 8 игроков https://vladtv.ru/sports/112031/

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА Владимирцы боятся пользоваться новыми лифтами в надземных переходах https://vladtv.ru/society/112020/