В Сызранской городской больнице врачи борются за жизнь троих пострадавших в ДТП на трассе М-5. Все они находились в автомобиле Лада Калина. Как напоминает ГТРК Самара, легковушка попала в аварию под Сызранью накануне утром, 15 июня.

В Сызранской городской больнице врачи борются за жизнь троих пострадавших в ДТП на трассе М-5. Все они находились в автомобиле "Лада Калина". Как напоминает ГТРК "Самара", легковушка попала в аварию под Сызранью накануне утром, 15 июня.По предварительной информации областного ГУВД, виновником происшествия стал водитель "Лады", не выбравший безопасную скорость. В результате машина съехала в левый кювет, и автомобиль перевернулся. В больнице оказались четверо пассажиров автомобиля: мужчина 39 лет, 36-летняя женщина и двое детей двух и девяти лет. К сожалению, в реанимации больницы девятилетний мальчик скончался.В настоящее время по факту смертельного ДТП организована проверка для выясняются всех обстоятельств случившегося.