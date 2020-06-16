На трассе М-5 под Челябинском произошла страшная авария. Грузовик раздавил несколько легковых автомобилей. Корреспондент ГТРК Южный Урал сообщает о двух жертвах.

На трассе М-5 под Челябинском произошла страшная авария. Грузовик раздавил несколько легковых автомобилей. Корреспондент ГТРК "Южный Урал" сообщает о двух жертвах.ДТП случилось в первой половине дня 16 июня на трассе "Урал" на отрезке Юрюзань — Сатка. У самосвала отказали тормоза и он начал сминать попутные машины. Первой досталось внедорожнику, он оказался просто раздавлен на обочине.Как уточнили в пресс-службе управления ГИБДД по области, жертвами аварии стали двое, еще семеро с травмами различной степени тяжести отправлены в больницы. Сейчас полицейские приступили к выяснению обстоятельств аварии.Очевидцы в сети делятся увиденным. Пишут, что легковушки "превратились в железный фарш".