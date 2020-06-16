В московской квартире подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС на Ленинском проспекте Москвы прошли обыски. Это случилось сразу после перестрелки, в которой пострадали четыре человека, включая самого стрелка. Стрельба после 16 часов у дома 156. Она попала в объективы нескольких камер.

В московской квартире подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС на Ленинском проспекте Москвы прошли обыски. Это случилось сразу после перестрелки, в которой пострадали четыре человека, включая самого стрелка. Стрельба после 16 часов у дома 156. Она попала в объективы нескольких камер.На записях видно, как молодой человек идет по тротуару, а затем без какой-либо видимой причине начал почти в упор стрелять в полицейских, составляющих протокол на водителя остановленного автомобиля. Молодой человек открыл огонь из травматического пистолета по инспекторам, которые составляли протокол на водителя-нарушителя. Стрелка удалось задержать, сообщает телеканал "Россия 24". Сейчас за его жизнь борются врачи. Также как тяжелое оценивается состояние раненых полицейских. В них было произведено шесть или семь выстрелов. Тяжелораненый в грудь полицейский обезвредил нападавшего выстрелами из своего табельного оружия. Всего на месте найдено следователями 8 гильз.Родственники и родной брат стрелка вызваны в Центр противодействия экстремизму по Ингушетии. При этом отмечается, что дядя 25-летнего уроженца Ингушетии Ратмира Галаева, стрелявшего по полицейским из переделанного травматического пистолета, был министром имущественных отношений Ингушетии, а брат – сам сотрудник правоохранительных органов.По факту стрельбы на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").Ратмира Галаева проверят на участие в экстремистских организациях. Ранее в поле зрения полиции он не попадал и не состоял в террористических бандах.