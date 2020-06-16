Известный российский хоккеист Максим Рыбин принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом ранее сообщил агент Сергей Паремузов, а позже подтвердил и сам игрок. Последним клубом 38-летнего нападающего стал уфимский Салават Юлаев.

Известный российский хоккеист Максим Рыбин принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом ранее сообщил агент Сергей Паремузов, а позже подтвердил и сам игрок. Последним клубом 38-летнего нападающего стал уфимский "Салават Юлаев"."Сейчас могу официально сказать, что я завершил карьеру. Недавно звонил своему агенту, озвучил ему решение. После завершения сезона-2018/19 было желание продолжить карьеру в КХЛ. Но ни один клуб на меня не вышел с предложением", – цитирует Рыбина Sportbox.ru.За свою карьеру хоккеист выступал за столичный "Спартак", череповецкую "Северсталь", омский "Авангард", новокузнецкий "Металлург", санкт-петербургский СКА, подмосковный "Витязь", нижнекамский "Нефтехимик", тольяттинскую "Ладу" и уфимский "Салават Юлаев". В КХЛ Рыбин провел 589 матчей, набрав 206 (113 шайб + 93 передачи) очков.