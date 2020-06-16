Исходя из новейших астрономических данных, учёные рассчитали, сколько внеземных цивилизаций должно быть в Млечном Пути.

Исходя из новейших астрономических данных, учёные рассчитали, сколько внеземных цивилизаций должно быть в Млечном Пути. При этом их интересовали только технологически развитые сообщества, освоившие радиосвязь (благодаря которой с ними в принципе можно вступить в контакт). Оценки получились умеренно оптимистичными: от четырёх до 211 цивилизаций. Наиболее вероятной авторы считают цифру в 36 планет, населённых разумными существами.Подробности изложены в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal.Попытки подсчитать возможное количество цивилизаций в Млечном Пути предпринимаются уже более полувека. Результаты получаются самые разные: от миллиардов до одной-единственной (нашей). Дело в том, что приходится учитывать множество факторов, от известных достаточно точно (число звёзд в Галактике) до неизвестных совсем (с какой вероятностью биосфера порождает разумных существ?).Теперь исследователи из Ноттингемского университета предприняли новую попытку, опираясь на новейшие астрономические данные.Эксперты учитывали, в частности, историю звездообразования в Галактике, химический состав звёзд и вероятность того, что землеподобная планета окажется в зоне обитаемости светила.Оставалось оценить ещё несколько параметров. С какой вероятностью на землеподобной планете в зоне обитаемости возникает жизнь? Какая доля миров, имеющих биосферу, становится колыбелью разума? Сколько времени требуется на развитие разумной жизни? Обязательно ли цивилизация изобретает радио — самый удобный способ межзвёздной связи? И если изобретает, то в какой момент своей истории?Эксперты подсчитали, на скольких планетах нас могут ждать братья по разуму.Иллюстрация Pixabay.Сколько-нибудь надёжных ответов на все эти волнующие вопросы у человечества нет. Нам просто не известно ни одной обитаемой планеты, кроме Земли, и ни одной цивилизации, кроме нашей. Поэтому мы не можем проверить наши догадки по всем этим поводам.Мы не знаем, насколько пример Земли обычен для Галактики. Если бы из всех птиц нам был известен только страус, мы пришли бы к выводу, что все птицы не умеют летать. И не исключено, что человечество — не типичная пташка небесная, а страус среди цивилизаций.Но авторы нового исследования так не думают. Они предлагают исходить из того, что Земля типична. Этот подход они связывают со славным именем Коперника, указавшего на то, что наша планета — не центр Вселенной, а всего лишь один из миров, обращающихся вокруг Солнца.Они выдвинули две гипотезы, которые назвали сильным и слабым коперниканским сценарием. В сильном сценарии через 4,5-5,5 миллиарда лет после формирования землеподобной планеты в зоне обитаемости на ней обязательно появляется цивилизация. В слабом сценарии на это требуется не меньше пяти миллиардов лет, а иногда разумная жизнь и вовсе не возникает.Исследователи также исходили из предположения, что каждое такое сообщество в течение последних ста лет изобрело радио. Здесь они опять-таки отталкивались от даты изобретения радио людьми.Отметим, впрочем, что такие оценки полностью игнорируют один важный факт. Большую часть истории в разных уголках Земли технический прогресс шёл с очень разной скоростью. Где-то уже освоили сложное земледелие и создавали замысловатые механизмы, а где-то в то же самое время всё ещё добывали пропитание охотой и не изобрели даже лука и стрел. Тем более нелепо ожидать, что на разных планетах (!) существа, отличающиеся друг от друга не только условиями жизни, но и строением мозга, одновременно изобретут радио.С учётом всех этих не слишком обоснованных допущений астрономы получили, что в Млечном Пути должно быть от четырёх до 211 цивилизаций, технологически готовых к контакту, а скорее всего около 36.Если равномерно распределить эти 36 гипотетических сообществ по Галактике, получится, что в среднем они будут отделены друг от друга дистанцией в 17 тысяч световых лет. Таким образом, у человечества не получится поговорить с братьями по разуму в реальном времени. Впрочем, само обнаружение сигналов от них уже стало бы величайшим открытием.К слову, ранее 33Live.RuRu рассказывали об оценках, по которым Вселенная очень бедна цивилизациями. Между тем по мнению других экспертов человечество прилагает к поиску братьев по разуму слишком мало усилий. Писали мы и о результатах самого масштабного поиска инопланетян.