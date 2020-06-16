Facebook не хочет делиться доходами от рекламы со СМИ, которые наполняют контентом соцсеть. Facebook утверждает, что в случает чего может полностью отказаться от публикации новостей на платформе.

Социальная сеть Facebook категорически отвергает призывы поделиться доходами от рекламы с местными новостными организациями, утверждая, что технологические компании не должны брать на себя бремя поддержки средств массовой информации.Австралийской комиссии по конкуренции и потребителям (Australian Competition and Consumer Commission; ACCC) поручили создать обязательный кодекс поведения для технологических компаний в ответ на сокращение рекламной индустрии во время пандемии коронавируса.Правительство страны ясно дало понять, что хочет, чтобы технологические компании платили местным медиакомпаниям за использование их контента.Часть предложений австралийского регулятора направлена на то, чтобы обязать конкретно Facebook и Google платить за новостные ссылки на своих платформах, что будет способствовать увеличению доходов медиа-компаний.В своем обращении к ACCC в понедельник представители Facebook заявили, что существует "здоровое, конкурентное соперничество" между соцсетями и издателями новостей, сообщает The Guardian.При этом в Facebook отметили, что могут убрать новости со своей платформы без какого-либо серьезного влияния на бизнес компании, так как новости составляют лишь "очень небольшую часть" того, что пользователи видят в своих новостных лентах."Несмотря на снижение уровня вовлеченности в новостной контент, за последние два года наблюдался [...] рост доходов, что свидетельствует как о том, что новостной контент в значительной степени заменяется другим контентом для наших пользователей, так и о том, что новости не приносят значительной долгосрочной ценности для нашего бизнеса", — пишет компания.Регулятор ставит на обсуждение вопрос о том, могут ли медиакомпании коллективно бойкотировать такие платформы, как Facebook, если американский технологический гигант не согласится предоставить издателям и СМИ больше поддержки.Facebook заявила, что частные технологические компании не несут ответственности за вложение денег в медиаиндустрию. "Нельзя ожидать, что две частные компании, Facebook и Google, будут нести ответственность за поддержку общественного блага и решение проблем, с которыми сталкивается австралийская медиаиндустрия," — пишет Facebook.Хотя этот конкретный случай происходит в Австралии, проблема более глобальная. Власть социальных медиа и их влияние на бизнес-модели издателей новостей возросли, так как компании могут определять, как трафик направляется на новостные сайты.