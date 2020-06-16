Максим Фадеев последние несколько лет жил, как в аду. Артисты лейбла MALFA, которыми он руководил, вели себя безобразно.

Максим Фадеев последние несколько лет жил, как в аду. Артисты лейбла MALFA, которыми он руководил, вели себя безобразно.В прошлом году Максим Фадеев заявил, что распустил всех артистов и менеджмент лейбла MALFA. Продюсер признался – компания разрослась до больших размеров, ей невозможно было уже управлять. Кроме того, в лейбле началось воровство и наблюдалась большая текучка кадров.После этого Фадеев уменьшил количество сотрудников и стал заниматься лишь с несколькими артистами. Покинувшим его певцам он пожелал найти себя.Накануне Максим решил рассказать, каково ему было на самом деле. Продюсер называет последние пять лет адом, потому что артисты не проявляли к нему должного уважения и воспринимали его, как "еду".Подопечные лейбла радовались, когда Фадеев написал для них хорошую песню. Но когда композиция не становилась успешной, они устраивали истерику, вспоминает Максим."Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. И если перестал давать кровь – становишься не нужным", – написал продюсер в своем инстаграм-аккаунте.Фадеев отметил, что сейчас чувствует себя замечательно. Он счастлив просыпаться по утрам и не читать сообщения с очередными претензиями.28 Ноя 2018 в 2:29 PSTНапомним, до этого Максим Фадеев назвал группу SEREBRO "мерзкими воспоминаниями". Продюсер заверил, что этого . В начале июня руководитель лейбла MALFA новую певицу Mayrun.