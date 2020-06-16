16.06.2020

2020-06-16 15:20:03

ФАПы во Владимирской области не прошли проверку

Активисты ОНФ проверили готовность ФАПов в Меленковском и Гусь-Хрустальном районах. Образцово-показательные объекты вместе с отстающими - какие нарушения были выявлены в ходе рейда? Расскажет Мария Городская.

Фельдшер Марина Цыганкова показывает кабинеты нового ФАПа - теперь жители сразу трех деревень Меленковского района смогут получить медицинскую помощь. Национальному проекту «Село. Территория развития», по которому был построен и этот ФАП в селе Урваново, исполнился год. А задача активистов Народного Фронта - следить, чтобы строительство и работа новых ФАПов шли без нарушений.

Татьяна Гусарова, региональный координатор проекта «Село. Территория развития» ОНФ: «У нас действуют активисты в каждом населенном пункте, где идет сейчас строительство фельдшерско-акушерских пунктов. И мы надеемся и рассчитываем, что мы будем не просто таким надзирательным органом, а будем в помощь. Считаем, что только совместными усилиями, совместно и с департаментом здравоохранения, и с органами представительной власти, и общественниками, и местными жителями можно достичь самых лучших результатов».

Проверка ОНФ состоялась по поручению Президента Владимира Путина - ФАПы должны быть построены в срок и качественно, оснащены высокотехнологичным оборудованием по стандарту. В каждом есть приемная и процедурный кабинет, комната для лекарств и даже комната отдыха для медика. В Урваново из недочетов выявили только отсутствие Интернета - оптоволокно будет проведено к 2024 году. Но Марина Цыганкова называет главным достоинством ФАПа - оперативность, теперь людям не приходится ждать помощи часами. Пока она давала интервью «Вестям», ей уже поступили два вызова на дом. В среднем на прием приходит до десяти человек. Помощь в дополнительных специалистах не требуется, говорит Марина - с нагрузкой она справляется.

Марина Цыганкова, фельдшер ФАПа д. Урваново: «Дело в том, что мы на ФАПе являемся первичным звеном, то есть оказание помощи - это самое главное. Если мы не справляемся на месте или какое-то состояние, которые требуют госпитализации экстренной, тогда я уже вызываю у себя Скорую помощь, приезжают и госпитализируют больного».

Почти все ФАПы строятся по единому образцу - точно такой же установили в деревне Малый Санчур Меленковского района. Его появления здесь ждали пять лет. В долгожданном пункте помощи никаких нарушений не выявлено.

А вот с ФАПами в Гусь-Хрустальном районе дела обстоят не так радужно. Оба ФАПа сильно отстают по срокам сдачи - по разным причинам. По словам Александра Жесткова, замдиректора департамента здравоохранения, ФАПы, которые должны были быть построены еще в 2019-м, будут достроены и сданы в эксплуатацию в этом году. Один из таких объектов - и фельдшерско-акушеркий пункт в Аббакумово .

Александр Жестков, замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области: «При получении необходимой разрешительной документации выяснился тот факт, что ФАП деревни Аббакумово расположен на территории национального парка «Мещера» и необходимое разрешение нужно получить в Министерстве природы Российской Федерации, для этого необходимо также подготовить пакет разрешительных документов, которые проходят процедуру в Главгосэкспертизе».

По словам Александра Жесткова - заключение по объекту будет получено уже в августе. А в селе Георгиево фельдшерско-акушерский пункт должен был открыться еще 5 месяцев назад. Он полностью оборудован и готов к приему пациентов. Но территория не благоустроена.

- Был срыв, связанный с коронавирусом, потому что не завозили материалы, не работали заводы.

Покосившиеся столбы недостроенного забора и разбросанные бордюры - пока все, что подрядчик сделал, а точнее не сделал за это время. На исправление у него - всего две недели. Иначе местная администрация с ним расторгнет договор через суд.

Александр Цыганский, депутат ЗС Владимирской области: «Мы сегодня пришли не для того, чтобы найти виноватых, повесить какие-то ярлыки, абсолютно нет. Мы сегодня должны говорить правду друг другу, для того, чтобы определить конкретные сроки выполнения работ и идти к этим срокам. Наша задача одна - предоставить качественные медицинские услуги населению. И мы будем поэтапно идти к этой цели».

В Меленковском районе планируется строительство еще четырех фельдшерско-акушерских пунктов к декабрю 2020 года. И активисты ОНФ надеются, что в этот раз объекты будут сданы без каких-либо проблем. А еще больше на это надеются жители деревень - вместе с появлением ФАПов медицинская помощь становится доступной не нас словах, а на деле.

Мария Городская, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»