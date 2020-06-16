Федор и Виктор Добронравовы порадовали поклонников совместным исполнением трогательной композиции. Отец и сын сделали кавер на песню Анны Герман Город влюбленных людей.

Федор и Виктор Добронравовы порадовали поклонниковсовместным исполнением трогательной композиции. Отец и сын сделали кавер напесню Анны Герман "Город влюбленных людей".Добронравовы опубликовали в соцсетях свежее видео из цикла "Добрыепесни". Федор и Виктор пели дуэтом. Стоит отметить, что знаменитости обладаютпрекрасными голосами.Добавим, что Виктор Добронравов является не толькопрофессиональным актером. Он давно и успешно занимается музыкой. У артиста есть своя группа "Ковер-Квартет".Интернет-пользователи поблагодарили знаменитостей задушевное исполнение. "Какой молодой теплый голос! Как же с вами хорошо (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо вамза светлую душу! Очень подняли настроение", "Очень приятно слушать ваши песни,музыку, и думаю, главное наличие глубоко смысла и отсутствие фальши, всеискренне и от души. Благодарю Вас", – отреагировали поклонники в комментариях.Добавим, что , возможно, в скором временивернется на съемочную площадку сериала "Сваты". Работа над картиной была замороженаиз-за пандемии коронавируса. Создатели теленовеллы надеются, что в ближайшем будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и все вернется на круги своя.11 Июн 2020 в 1:28 PDTКоллега Федора Добронравова по сериалу "Сваты" Анна Кошмал ранеесообщила, что седьмой сезон будет состоять из 12 серий. В этой части, вопрекислухам, будут задействованы все звезды ситкома.