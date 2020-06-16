Федор и Виктор Добронравовы порадовали поклонников
совместным исполнением трогательной композиции. Отец и сын сделали кавер на
песню Анны Герман Город влюбленных людей.
Федор и Виктор Добронравовы порадовали поклонников
совместным исполнением трогательной композиции. Отец и сын сделали кавер на
песню Анны Герман "Город влюбленных людей".
Добронравовы опубликовали в соцсетях свежее видео из цикла "Добрые
песни". Федор и Виктор пели дуэтом. Стоит отметить, что знаменитости обладают
прекрасными голосами.
Добавим, что Виктор Добронравов является не только
профессиональным актером. Он давно и успешно занимается музыкой. У артиста есть своя группа "Ковер-Квартет".
Интернет-пользователи поблагодарили знаменитостей за
душевное исполнение. "Какой молодой теплый голос! Как же с вами хорошо (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо вам
за светлую душу! Очень подняли настроение", "Очень приятно слушать ваши песни,
музыку, и думаю, главное наличие глубоко смысла и отсутствие фальши, все
искренне и от души. Благодарю Вас", – отреагировали поклонники в комментариях.
Добавим, что , возможно, в скором времени
вернется на съемочную площадку сериала "Сваты". Работа над картиной была заморожена
из-за пандемии коронавируса. Создатели теленовеллы надеются, что в ближайшем будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и все вернется на круги своя.
11 Июн 2020 в 1:28 PDT
Коллега Федора Добронравова по сериалу "Сваты" Анна Кошмал ранее
сообщила, что седьмой сезон будет состоять из 12 серий. В этой части, вопреки
слухам, будут задействованы все звезды ситкома.