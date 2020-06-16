Нападающий петербургского Зенита Сердар Азмун может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 25-летнего иранца заинтересован лондонский Арсенал.

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. В услугах 25-летнего иранца заинтересован лондонский "Арсенал".Как сообщил журналист издания Mundo Deportivo Франческ Агилар, "канонирам" посоветовал приобрести Азмуна бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин.El Arsenal está cerca de fichar al iraní Sardar Azmoun (Zenit San Petersburgo) por recomendación de su ex jugador Andreii Arshavin. Interesante futbolista.— Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) June 15, 2020Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, когда перешел из казанского "Рубина". С тех пор он сыграл за клуб с берегов Невы 45 матчей, став автором 24 забитых мячей. За сборную Ирана он выступает с 2014 года, приняв участие в 46 встречах и отличившись 28 голами.Ранее стало известно, что футболистом также интересуются ряд испанских и итальянских клубов. Однако генеральный директор петербуржцев Александр Медведев заявил, что в текущее летнее трансферное окно клуб не собирается никого продавать и покупать.