Французский Пари Сен-Жермен, который, как сказал его спортивный директор Леонардо, не собирается бросать деньги на трансферный рынок, тем не менее, озабочен усилением защитной линии. И, в этой связи, может приобрести сразу двух оборонцев – братьев Тео и Люка Эрнандесов.

Французский "Пари Сен-Жермен", который, как сказал его спортивный директор Леонардо, не собирается бросать деньги на трансферный рынок, тем не менее, озабочен усилением защитной линии. И, в этой связи, может приобрести сразу двух оборонцев – братьев Тео и Люка Эрнандесов.При этом, как сообщают инсайдеры, в частности, издания Cadena SER, главная цель парижан – защитник "Баварии" Люка Эрнандес. Представители "ПСЖ" уже контактировали с окружением француза.Однако, эксперты считают, что парижане не откажутся и от второго Эрнандеса, левого защитника "Милана" Тео. И его трансфер даже выглядит как более реальный, поскольку "Бавария" купила Люка у мадридского "Атлетико" в 2019 году за рекордные для себя 80 млн евро и вряд ли отдаст его дешевле.